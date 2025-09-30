Histoire de l'OL

Le LOU Rugby fait appel à d’anciens joueurs de l’OL pour célébrer le centenaire du Stade de Gerland

Le LOU Rugby a dévoilé ce mardi le maillot third de la saison 2025/2026, avec un hommage appuyé au Stade de Gerland.

Pour l’occasion, le club de rugby lyonnais a fait appel à d’anciens joueurs de l’OL pour rappeler l’héritage et l’histoire du mythique stade de la ville de Lyon. 

On retrouve ainsi Sidney Govou, qui a célébré sept titres de champions de France à Gerland, portant le nouveau maillot du LOU Rugby.
Fleury di Nallo a également été photographié aux côtés de Baptiste Couilloud, le capitaine de l’équipe de rugby. Une photo symbolique puisque Fleury di Nallo est le meilleur buteur de l'histoire de l'OL tandis que Baptiste Couilloud est le meilleur buteur de l'histoire du LOU. Dans une vidéo, l’ancien attaquant se remémore d'ailleurs ses meilleurs souvenirs sur la pelouse de Gerland : "Ça a changé un peu parce que cette tribune n’existait pas à l’époque.  Mais bon, c’est super ! J’ai battu St Etienne en Coupe de France. On avait perdu 2-0 à St Etienne et on a gagné 3-2 et j’avais marqué les trois buts. C’est un souvenir pour moi".

Le stade de Gerland, construit par Tony Garnier et désormais renommé Matmut Stadium de Gerland, a été inauguré le 23 mai 1926.

"Un siècle d’émotions, de passion et de ferveur. Un stade mythique, avec une architecture emblématique, qui a vu vibrer des générations entières", a commenté le LOU Rugby à l'occasion de la présentation de ce maillot dont la couleur écrue et les motifs discrets rappellent le monument.

DMPP le 30/09/2025 à 14:20

Ah gerland,des moments foot rares vécus là-bas,avec papy et sa sirène,les éclosions de joueurs comme Bruno N'gotty(allias nounours),Laurent Fournier,lui je l'adore,Samuel Umtiti,et tant d'autres tellement la liste est longue,ça sentait en plus de la merguez la bonne ambiance.....les dimanches APM ensoleillés,et si la victoire avec,alors là,le nec pour démarrer la semaine des commentaires avec les potes au bleu-nuit,au cactus,Marie-Claire/Roland....

