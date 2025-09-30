Pas d’erreur d’arbitrage lors du match Lille-OL, estime la FFF

La première, à la 43e minute, quand Clinton Mata a touché un ballon de la main, avant d'être taclé illicitement par le Lillois Ayyoub Bouaddi. L'arbitre était intervenu immédiatement, sortant un carton jaune. L’arbitre vidéo vérifiant ensuite la situation initiale de possible pénalty, mais également la potentielle faute grossière sur le tacle. Ce dernier avait alors établi une absence d’erreurs manifestes et le jeu reprend par un coup franc direct en faveur de l'équipe lyonnaise.

"Avec un déplacement et un positionnement adaptés à la phase de jeu, l'arbitre a correctement analysé les deux situations et n'a pas commis d'erreur manifeste au sens du protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage. En effet, en ce qui concerne d'abord le contact entre le ballon et la main du défenseur lyonnais, celui-ci n'est pas sanctionnable car la position du bras n'augmente pas artificiellement la surface couverte par le corps du défenseur. Par ailleurs, les images montrent que le tacle peut ne pas être nécessairement regardé comme une faute grossière, l'absence de maîtrise par le fautif et l'impact du geste pouvant être appréciés par l'arbitre comme relevant d'une attitude inconsidérée qui exige un avertissement, conformément aux Lois du jeu", indique la direction de l’arbitrage.

La deuxième action de jeu étudiée se déroulait à la 72e minute. A la suite d’un corner en faveur de l'OL, le ballon était sorti de la surface de réparation lilloise et Malick Fofana le joue de la tête avant de tacler le Lillois Matias Fernandez-Pardo. Le Belge avait alors été averti pour comportement antisportif. "L’arbitre vidéo vérifie une potentielle faute grossière et, considérant qu'aucune erreur manifeste n'était commise par l'arbitre, décide de valider la décision prise sur le terrain", indique le rapport.

Selon la direction de l’arbitrage, "l'analyse de cette situation par l'arbitre et par l'arbitre vidéo est cohérente avec celle de la 43e minute, présentée précédemment. Les images montrent effectivement que la décision de l’arbitre de ne pas apprécier ce tacle comme une faute grossière, mais plutôt comme un geste "inconsidéré" n'est pas une erreur manifeste. Le manque de maîtrise du geste et l'impact de ce dernier qualifient évidemment l'irrégularité du tacle du joueur lyonnais".

Pour rappel, l’OL s’est imposé 1-0 dimanche sur la pelouse du LOSC. Un match marqué par l’expulsion de Bruno Génésio, l’entraineur lillois.