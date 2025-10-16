OL Lyonnes

Ligue des Nations : cinq joueuses d’OL Lyonnes appelées en équipe de France

Laurent Bonadéi a dévoilé ce jeudi la liste des 26 joueuses convoquées pour les demi-finales de la Ligue des Nations face à l'Allemagne.  

Après l’annonce de la retraite internationale d’Amel Majri et Sandie Toletti, le sélectionneur fait entrer un peu de sang neuf au sein de l’équipe de France, avec les premières nominations de Kysha Sylla et Wassa Sangaré, deux joueuses d’OL Lyonnes, prêtées respectivement à Washington Spirit et à London City, deux clubs de la galaxie de Michele Kang.

Elles retrouveront en sélection cinq joueuses d’OL Lyonnes : Selma Bacha, Alice Sombath, Inès Benyahia, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto

Plusieurs autres cadres sont également convoquées à Clairefontaine, notamment Delphine Cascarino, Sandy Baltimore ou encore Griedge MBock.

Le premier match aura lieu le vendredi 24 octobre à 17h45 à Düsseldorf face à une équipe allemande qui avait éliminé les Bleues en quart de finale de l’Euro. Le match retour est programmé à Caen le mardi 28 octobre à 21h10.

