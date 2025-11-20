A Turin, OL Lyonnes arrache un point après une folle remontada (3-3)

OL Lyonnes

La machine lyonnaise s'est enrayée ce mercredi soir. Et OL Lyonnes a du batailler pour éviter sa première défaite de la saison en Ligue des Champions face à la Juventus (3-3).

On a rarement vu l'équipe de Jonatan Giraldez prendre autant l'eau cette saison.

Lyon mené de trois buts à la mi-temps, c'est rarement voire jamais arrivé dans l'histoire récente du club. Et pourtant, c'est l'exploit réalisé par la Juventus qui a martyrisé les coéquipières de Selma Bacha durant 45 minutes.

L'ouverture du score de Chiara Beccari intervenait à la 12e minute (1-0). Puis Michela Cambiaghi creusait l'écart à la 27e (2-0) avant que le troisième but de Tatiana Pinto ne vienne crucifier Christiane Endler à la 37e (3-0).

L'entraîneur lyonnais réalisait deux changements à la pause mais il fallait attendre l'heure de jeu pour qu'OL Lyonnes trouve enfin le chemin des filets. Tabitha Chawinga réduisait l'écart d'une frappe croisée à la 60e (3-1).

Puis Marie-Antoinette Katoto redonnait l'espoir aux siennes à la 79e (3-2). Et puis Wendie Renard, forcément elle, égalisait au bout du suspense dans le temps additionnel (3-3).

Une folle remontada qui aboutit sur un match nul finalement mérité puisque chaque équipe a dominé une mi-temps. Ce point permet tout de même à Lyon de se qualifier déjà pour la suite de la compétition européenne.

Les Fenottes vont retrouver le championnat ce week-end avec la réception de Strasbourg samedi soir au Groupama Stadium.

Vu de Sainté le 20/11/2025 à 13:30

Bravo les Lionnes, ça c'est se battre jusqu'au bout, ça me rappelle des moments inoubliables.

Bonjour bonjour le 20/11/2025 à 12:43

Ça prouve que ce n'est pas si facile que ça et que vous êtes formidables ! Bravo

DMPP le 20/11/2025 à 09:30

Quoi dire de plus,vous êtes formidables,l'OL est ce soir "grace" à vous,acqua minerale et naturale,et basta !.

