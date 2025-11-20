A Turin, OL Lyonnes arrache un point après une folle remontada (3-3)

On a rarement vu l'équipe de Jonatan Giraldez prendre autant l'eau cette saison.
Lyon mené de trois buts à la mi-temps, c'est rarement voire jamais arrivé dans l'histoire récente du club. Et pourtant, c'est l'exploit réalisé par la Juventus qui a martyrisé les coéquipières de Selma Bacha durant 45 minutes.
L'ouverture du score de Chiara Beccari intervenait à la 12e minute (1-0). Puis Michela Cambiaghi creusait l'écart à la 27e (2-0) avant que le troisième but de Tatiana Pinto ne vienne crucifier Christiane Endler à la 37e (3-0).
L'entraîneur lyonnais réalisait deux changements à la pause mais il fallait attendre l'heure de jeu pour qu'OL Lyonnes trouve enfin le chemin des filets. Tabitha Chawinga réduisait l'écart d'une frappe croisée à la 60e (3-1).
Puis Marie-Antoinette Katoto redonnait l'espoir aux siennes à la 79e (3-2). Et puis Wendie Renard, forcément elle, égalisait au bout du suspense dans le temps additionnel (3-3).
Une folle remontada qui aboutit sur un match nul finalement mérité puisque chaque équipe a dominé une mi-temps. Ce point permet tout de même à Lyon de se qualifier déjà pour la suite de la compétition européenne.
Les Fenottes vont retrouver le championnat ce week-end avec la réception de Strasbourg samedi soir au Groupama Stadium.
Bravo les Lionnes, ça c'est se battre jusqu'au bout, ça me rappelle des moments inoubliables.Signaler Répondre
Ça prouve que ce n'est pas si facile que ça et que vous êtes formidables ! BravoSignaler Répondre
Quoi dire de plus,vous êtes formidables,l'OL est ce soir "grace" à vous,acqua minerale et naturale,et basta !.Signaler Répondre