Nice-OL : Lyon dégoûté par des Aiglons héroïques

Sur la pelouse de l'Allianz Riviera, Lyon se présentait avec une équipe remaniée, puisque Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico, fatigués par leurs voyages durant la trêve internationale, étaient laissés sur le banc.

La défense lyonnaise était surprise par une bonne construction niçoise à la 5e minute, et le centre tendu de Sofiane Diop au second poteau était parfaitement repris par Melvin Bard qui arrivait plus vite qu'Ainsley Maitland-Niles. Le latéral gauche formé à l'OL fusillait Dominik Greif (1-0).

Peu rassurante, la charnière centrale expérimentale formée par Clinton Mata et Ruben Kluivert donnait des sueurs froides aux Lyonnais.

Mais à la 29e minute, une grosse frappe de Corentin Tolisso à l'entrée de la surface obligeait Yéhvann Diouf à bien se détendre. Et sur le corner qui suivait, Pavel Sulc égalisait d'une tête piquée au 2e poteau (1-1). Le Tchèque, assez brouillon dans le jeu mais volontaire, était récompensé pour sa détermination.

Après avoir failli coûter un penalty à l'OL quelques minutes auparavant, Ruben Kluivert se faisait encore remarquer à la 35e minute en ne dégageant pas un ballon le long de sa ligne de but. Et Sofiane Diop en profitait pour redonner l'avantage aux Aiglons (2-1).

En début de seconde période, Lyon prenait le but niçois d'assaut. Et sur une frappe à bout portant d'Abner, Charles Vanhoutte contrait le ballon de la main. Le penalty qui suivait était tiré par Ainsley Maitland-Niles, spécialiste de l'exercice. Mais l'Anglais, qui n'en rate jamais, voyait sa tentative stoppée par Diouf à la 54e…

Et dans la foulée, à la 55e, Nice crucifiait Lyon. Hicham Boudaoui recevait le ballon, rentrait dans la surface et voyait sa frappe croisée échapper à Dominik Greif (3-1).

Pavel Sulc sauvait l'honneur dans les dernières secondes, à nouveau de la tête (3-2). Mais cela ne suffisait pas.

L'absence de Moussa Niakhaté aura sûrement été fatale aux Rhodaniens. L'arrivée de Hans Hateboer devrait permettre de remiser Ruben Kluivert au placard pour les prochaines semaines.

De son côté, Nice a pu compter sur des défenseurs héroïques et un Yéhvann Diouf dans une forme inattendue.

Avec cette défaite, l'OL manque en tout cas l'occasion de prendre temporairement la tête de la Ligue 1. Petite pause européenne à venir avec la réception de Bâle jeudi pour le retour de la Ligue Europa.

OGC Nice-Olympique Lyonnais 3-2 (2-1)

Avertissements : Mata (26') pour Lyon

Buts : Bard (5'), Diop (35') et Boudaoui (55') pour Nice. Sulc (29' et 90+5') pour Lyon