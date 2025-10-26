OL–Strasbourg : "un de nos matchs les plus difficiles"

L'actu de l'OL

OL–Strasbourg : ce sera "un de nos matchs les plus difficiles" - OL DR

Le retour de la Ligue 1 et de la pression pour l’OL qui affronte Strasbourg ce dimanche à 20h45.

Après une victoire face à Bâle en Ligue Europa, l’OL ne doit pas oublier les deux défaites consécutives en championnat.

Conscient des enjeux, Paulo Fonseca s'attend à une forte opposition : "Je pense que Strasbourg est une des équipes les plus fortes de notre championnat. C’est une équipe qui a fait le plus gros investissement cette saison. Ce sera un match difficile contre une grande équipe, qui a réalisé un très bon match contre le PSG”.

Actuellement troisièmes de Ligue 1, les Strasbourgeois risquent de compliquer la tâche des coéquipiers de Corentin Tolisso ce dimanche : “C’est une équipe difficile à contrarier, qui défend haut et qui va au duel. C’est toujours compliqué de jouer contre Strasbourg. Je m’attends à une rencontre très difficile", a continué l'entraîneur.

Et le coach prévient : "Pour moi, ce sera un des matchs les plus difficiles parmi ceux qu’on a joués jusqu’à présent. Je pense que contre les bonnes équipes, ils ont toujours bien joué et nous sommes une bonne équipe. Collectivement, j’ai réfléchi à une stratégie défensive pour défendre en équipe. Nous sommes plus attentifs au collectif et à la coordination face à Strasbourg".

Les Lyonnais doivent absolument aller chercher des points, surtout s’ils veulent rester dans le haut du tableau et recoller aux leaders du championnat avant un déplacement programmé mercredi sur la pelouse du Paris FC.

OL-Strasbourg

Ligue 1

OL

avatar
DMPP le 26/10/2025 à 13:56

A ce niveau tous les matches sont difficiles,à ce tarif(salaire) le jeu en vaut la chandelle,la flamme OL est éteincelante en ce début de saison,ne pas l'éteindre.

avatar
Toujours compliqué de jouer contre Strasbourg ? le 26/10/2025 à 10:15

Sans doute plus facile de jouer contre le PSG ou Marseille !

