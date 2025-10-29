PFC-OL : "Pour que la victoire ait du sens, il faut continuer à gagner"

L’OL ne pourra pas savourer la victoire face à Strasbourg très longtemps, car les Lyonnais affrontent le Paris FC dès ce mercredi pour la 10ᵉ journée de championnat. Exceptionnellement programmé en milieu de semaine, le match sera le troisième pour le club rhodanien en moins d’une semaine.

"C’est un match différent, face à une équipe différente. Pour que notre victoire contre Strasbourg ait du sens, nous devons continuer à gagner. Sans cette ambition de victoire, celle contre Strasbourg perdrait de sa valeur”, a déclaré Paulo Fonseca en conférence d’avant-match.

“Le Paris FC est une équipe qui possède de nombreuses qualités individuelles. Ils ont beaucoup investi sur des joueurs expérimentés, qui connaissent bien le championnat et ont un vrai potentiel. Nous devons être prêts pour un match difficile, mais jouer avec la même ambition que contre Strasbourg et Bâle”, a continué le Portugais. L’entraineur a également ajouté : “Offensivement, c’est une équipe solide. Ils ont toujours marqué et leur dynamique offensive est très intéressante, avec des joueurs capables de faire la différence. Si nous voulons avoir l’ambition de gagner à Paris, nous devons être performants défensivement et bien gérer ce secteur du jeu".

L’OL manque encore de finition, notamment devant les cages. En revanche, la faim de la victoire est bien présente, notamment pour Afonso Moreira qui veut venger son coéquipier blessé, Malick Fofana : “Avec tous les coéquipiers, on veut lui dédier une victoire face au Paris FC”, a indiqué le buteur.

À quelques jours de la rencontre face à Brest, l’Olympique Lyonnais devra mobiliser ses forces pour enchaîner en championnat avant de retrouver ensuite la Ligue Europa.