L'actu de l'OL

Ligue Europa : le match Maccabi Tel-Aviv - OL délocalisé en Serbie

Ligue Europa : le match Maccabi Tel Aviv - OL délocalisé en Serbie - DR

L’OL va enchainer deux déplacements en Ligue Europa.

Si les Lyonnais sont attendus en Espagne jeudi prochain pour affronter le Real Betis, ils ne prendront pas la direction d’Israël le jeudi 27 novembre.

Le match entre l’OL et le Maccabi Tel-Aviv, comptant pour la 5e journée des phases de ligue de Ligue Europa, a été délocalisé en Serbie, en raison de la situation du pays sur le plan international. 

La rencontre se déroulera à la TSC Arena, à Back Topola, indique l’UEFA sur son site internet.

L’ambiance sera forcément particulière dans cette enceinte de 4500 places assises.

