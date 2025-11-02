Brest-OL : malgré une expulsion précoce, Lyon tient le choc (0-0)

Après un rageant match nul sur la pelouse du Paris FC le week-end dernier, Lyon voulait se relancer ce dimanche à Brest.

Les supporters lyonnais se félicitaient de voir Hans Hateboer titularisé à la place d'Ainsley Maitland-Niles. Et après une première montée et un centre intéressants, le latéral néerlandais était expulsé à la 6e minute. Son tacle sur Pathé Mboup lui valait un rouge direct après appel de la VAR…

Réduits à 10, les Lyonnais souffraient évidemment sur chaque offensive brestoise. Dominik Greif sortait un magnifique double arrêt à la 27e minute sur une reprise de Ludovic Ajorque puis devant Mboup.

Mais pourtant, la possession de balle était rhodanienne. Et s'il manquait logiquement du monde devant, l'OL semait plusieurs fois le trouble dans le camp adverse.

En seconde période, le pressing de Brest était de plus en plus intensif. Un but de Pathé Mboup à la 58e était logiquement refusé pour hors-jeu. Et les nombreux corners bretons ne donnaient rien.

Si l'OL peut se féliciter d'avoir tenu jusqu'au bout pour arracher le nul, la débauche d'énergie risque de coûter cher.

Car jeudi, il faudra se rendre en Espagne pour affronter le Betis Séville en Ligue Europa, avant le choc au Groupama Stadium dimanche prochain face au PSG.

Stade Brestois-Olympique Lyonnais 0-0 (0-0)

Avertissements : Hans Hateboer (rouge direct 6') pour Lyon.

Buts :