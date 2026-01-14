OL Lyonnes

OL Lyonnes reçoit Lens pour la reprise de la Première Ligue

Retour de la Première Ligue avec un match en semaine.

Après la trêve hivernale et une parenthèse de Coupe de France, les joueuses d’OL Lyonnes retrouvent le championnat ce mercredi.

Les Lyonnaises reçoivent Lens à 19h dans le cadre de la 12e journée de Première Ligue.

Championnes d’automne, les filles de Jonatan Giraldez vont tenter de rester invaincues face à une formation nordiste qui s’était lourdement inclinée au match aller en octobre dernier (1-8).

Habituées du Groupama Stadium depuis le début de la saison, Selma Bacha et ses coéquipières joueront sur la pelouse synthétique du Groupama OL Training Center afin de préserver la pelouse de la grande enceinte décinoise qui s’apprête à célébrer son 10e anniversaire.

Une délocalisation qui ne devrait pas trop perturber les Fenottes, à quatre jours d’un déplacement plus périlleux sur la pelouse du Paris FC. 

