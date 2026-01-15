OL Lyonnes : courte victoire pour la reprise du championnat face à Lens (1-0)

Ce mercredi soir, le Groupama Stadium ne faisait pas le plein pour accueillir les Nordistes. Un peu plus de 1500 supporters étaient venus applaudir les championnes d'automne, espérant un déluge de buts face à une équipe qui lutte contre la relégation cette saison.

Après quelques belles occasions, Lily Yohannes ouvrait le score à la 27e minute. La jeune Américaine sortait une frappe dont elle avait le secret pour crucifier la gardienne lensoise (1-0).

Mais après ce but, les Fenottes se contentaient de faire tourner, sans grand danger apporté dans la surface adverse.

Et au final, la rencontre entrait dans un rythme peu agréable à regarder, pour se conclure sur ce petit score en faveur de Lyon.

Ce dimanche, le déplacement sur la pelouse du Paris FC demandera forcément aux coéquipières de Wendie Renard d'être davantage concernées. D'autant que les Franciliennes ont une revanche à prendre après leur défaite surprise à Nantes, nouveau 2e au classement.