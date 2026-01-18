Face au Paris FC, OL Lyonnes s’attend à un "match serré et compliqué"

Les Lyonnaises se déplacent en région parisienne ce dimanche à 13h pour affronter le Paris FC pour le compte de la 13e journée de Première Ligue.

Après un match aller accroché, les Fenottes s’attendent à une rencontre "serrée et compliquée", comme l’a confié Christiane Endler, la gardienne d’OL Lyonnes : "Ces dernières années, ce sont souvent les matchs les plus difficiles du championnat. Le Paris FC est une très bonne équipe, bien organisée et bien préparée. À chaque fois, on sait que ce sera un match serré et compliqué. C’est un match intéressant à jouer".

L’avis est partagé par Jonatan Giraldez. L’entraineur espagnol assure avoir préparé ce match "avec beaucoup de sérieux" : "Pour moi, c’est un match très important, car la confrontation avait été difficile à domicile. Même si nous avions gagné, ce n’était pas un match parfait. Nous avons identifié plusieurs situations de jeu à améliorer. Ce type de rencontre nous permet de voir comment l’équipe doit performer dans différentes configurations".

Le coach y voit surtout une occasion de préparer les prochaines échéances : "C’est aussi une excellente préparation pour les matchs importants à venir, notamment en Ligue des Champions, ainsi que pour la fin de saison, avec le championnat et les playoffs. Le niveau de l’adversaire est très élevé, et pour nous, il est essentiel non seulement de gagner, mais de mériter la victoire".