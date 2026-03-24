Ligue des Champions : les choses sérieuses commencent pour OL Lyonnes face à Wolfsburg

Les Lyonnaises se déplacent à Wolfsburg ce mardi à 18h45 dans le cadre des quarts de finale aller de la compétition européenne. A l’extérieur, les joueuses de Jonatan Giraldez espèrent bien prendre une option avant le match retour prévu mercredi prochain au Groupama Stadium.

Mais l’entraineur lyonnais ne compte pas trop s’appuyer sur la première confrontation entre les deux équipes qui avait eu lieu en novembre dernier en phase de ligue et que Lyon avait remporté 3-1. "Cette équipe a beaucoup de qualité. Cette fois, ce sera un match différent car la situation et le contexte sont différents", a remarqué Jonatan Giraldez. Le technicien espagnol se méfie d’une équipe allemande qui va évoluer à domicile, "dans une ambiance différente".

"Ce sera un match très difficile. Nous savons qu'elles sont toujours très performantes lorsqu'elles jouent à domicile. Nous nous attendons à une rencontre très compliquée", a de son côté souligné Jule Brand qui va retrouver son ancien club. Et l'Allemande de poursuivre : "Nous sommes prêtes à faire face à cette situation. Mon seul objectif, peu importe le contexte, c'est de gagner",

Car l'équipe se déplace en Allemagne avec beaucoup d'ambitions puisque la Ligue des Champions fait partie des objectifs affichés par le club cette saison.