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OL Lyonnes-Wolfsburg : une victoire éclatante pour renverser les Allemandes et voir la demi-finale (4-0)

OL Lyonnes-Wolfsburg : une victoire éclatante pour renverser les Allemandes et voir la demi-finale (4-0)
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Plus de peur que de mal dans ce quart de finale de Ligue des Champions. Battues (1-0) à l'aller, les joueuses d'OL Lyonnes ont opéré une brillante remontada jeudi contre Wolfsburg pour se qualifier (4-0).

Il y avait tout à faire ce jeudi soir au Groupama Stadium. Après la défaite piteuse (1-0) en Allemagne, OL Lyonnes devait se reprendre pour le quart de finale retour de Ligue des Champions et la réception de Wolfsburg à Décines.

Le verrou teuton, si difficile à contourner la semaine dernière, a finalement craqué dès la 16e minute. Lily Yohannes voyait sa frappe déviée trouver le chemin des filets (1-0).

Cela aurait pu libérer les joueuses de Jonatan Giraldez et permettre à Lyon de dérouler. Mais malgré une domination sans partage, aucun autre but n'était inscrit durant le temps réglementaire.

Il fallait donc attendre la prolongation pour voir Melchie Dumornay faire chavirer le public du Groupama Stadium. Sur corner à la 102e minute, l'Haïtienne contrôlait la balle et, profitant d'une sortie hasardeuse de la gardienne allemande, marquait dans le but vide (2-0).

Le break était fait par Damaris Egurrola à nouveau sur corner à la 105e+2 (3-0), avant que Tabitha Chawinga ne clôture la marque à la 119e (4-0).

Avec cette victoire, OL Lyonnes se qualifie en demi-finale de la compétition européenne et affrontera Arsenal, tombeur du Chelsea de Sonia Bompastor.

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2 commentaires
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DMPP le 03/04/2026 à 22:19

Formidables,vous êtes Formidables...

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Bonjour bonjour le 03/04/2026 à 10:37

Bravo led filles. Vois êtes formidables comme toujours

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