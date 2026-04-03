Près de 15 000 spectateurs au Groupama Stadium et un record d’audience à la télé : le match OL Lyonnes-Wolfsburg a séduit le public

Pour un soir de semaine, avec un match programmé à 21h, le Groupama Stadium a attiré près de 15 000 spectateurs. Mais les supporters présents au stade n’étaient pas les seuls à suivre cette rencontre, qui a vu l’OL Lyonnes l’emporter au bout des prolongations. La chaine L’Equipe, qui diffusait le match, s’est offert un record d’audience, avec 632 000 téléspectateurs en moyenne, selon Médiamétrie. Il s’agit de la meilleure audience d'un match féminin de football pour la chaîne.

On note même un pic à 900 000 téléspectateurs à 22 h 50, à la fin du temps réglementaire.