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OL Lyonnes-London City Lionesses : un nouveau test anglais pour poursuivre la préparation

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OL Lyonnes-London City Lionesses : un nouveau test anglais pour poursuivre la préparation
OL Lyonnes-London City Lionesses : un nouveau test anglais pour poursuivre la préparation - Lyon Foot

La préparation se poursuit pour l’OL Lyonnes. Ce samedi 29 août à 15h, les joueuses de Jonatan Giráldez affronteront les London City Lionesses au Groupama OL Training Center, à l’occasion d’une nouvelle rencontre amicale.

Un rendez-vous qui doit permettre aux Lyonnaises de continuer à monter en puissance avant le début des échéances officielles. Après plusieurs semaines de préparation, le groupe lyonnais poursuit ses réglages et cherche encore à retrouver progressivement son rythme de compétition. Cette rencontre sera également une nouvelle occasion pour Jonatan Giráldez de poursuivre l’intégration de ses recrues et de travailler les automatismes de son équipe.

Face aux Lyonnaises se dresseront les London City Lionesses, un autre club du groupe de Michele Kang, qui poursuivent elles aussi leur préparation estivale.

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