OL Lyonnes-London City Lionesses : un nouveau test anglais pour poursuivre la préparation

Un rendez-vous qui doit permettre aux Lyonnaises de continuer à monter en puissance avant le début des échéances officielles. Après plusieurs semaines de préparation, le groupe lyonnais poursuit ses réglages et cherche encore à retrouver progressivement son rythme de compétition. Cette rencontre sera également une nouvelle occasion pour Jonatan Giráldez de poursuivre l’intégration de ses recrues et de travailler les automatismes de son équipe.

Face aux Lyonnaises se dresseront les London City Lionesses, un autre club du groupe de Michele Kang, qui poursuivent elles aussi leur préparation estivale.