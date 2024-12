OL-Francfort : Lyon envoie un message (3-2)

Pierre Sage avait dégainé une équipe plus offensive qu'à l'accoutumée, avec la titularisation d'Ernest Nuamah, Malick Fofana et Rayan Cherki en soutien d'Alexandre Lacazette. Jordan Veretout, habituellement aligné aux côtés de Corentin Tolisso et Nemanja Matic au milieu, débutait la rencontre sur le banc.

Et ça se voyait sur le terrain, avec un pressing intensif et très haut, qui offrait souvent de bonnes occasions aux Lyonnais.

Contre le cours du jeu toutefois, Francfort ouvrait le score à la 19e minute. Hugo Ekitike s'échappait, profitant d'une intervention grossière et ratée de Duje Caleta-Car, avant de centrer pour Ansgar Knauff. L'attaquant allemand ne tremblait pas et ajustait Lucas Perri (0-1).

Lyon se remettait la tête à l'endroit et égalisait à la 27e minute de jeu. Un centre mal dégagé revenait dans les pieds de Corentin Tolisso qui allumait une mèche à l'entrée de la surface. Sa frappe était intelligemment déviée par Rayan Cherki, qui surprenait Kevin Trapp (1-1).

Revigorés, les Rhodaniens prenaient d'assaut le but francfortois. Ernest Nuamah trouvait le poteau à la 36e sur une frappe dans un angle fermé.

En seconde période, la connexion Cherki-Fofana permettait à l'OL de prendre l'avantage. A la 50e minute, le Français lançait parfaitement le Belge qui n'avait plus qu'à conclure (2-1).

LE CAVIAR DE CHERKI POUR FOFANA ⚡️



Francfort coulait quelques minutes plus tard. A la 54e, Rayan Cherki mettait cette fois Ernest Nuamah sur orbite. Le Ghanéen se mettait sur son pied gauche et marquait son premier but de la saison d'une belle frappe enroulée (3-1).

OH NUAMAH QUELLE FRAPPE DU GAUCHE 🤯



L'inévitable Omar Marmoush, entré en jeu, réduisait l'écart à la 85e. L'Egyptien s'échappait dans le dos de la défense et crucifiait Perri (3-2).

Avec ces trois points, l'OL truste les premières places de Ligue Europa et se rapproche d'une qualification assurée pour la suite de la compétition.

Les regards sont désormais tournés vers dimanche, et le déplacement à Paris pour affronter le PSG. En difficulté en championnat, le club de la capitale s'est relancé cette semaine en Ligue des Champions.