Lacazette, Cherki, Caqueret, Zaha : qui vend le plus de maillots à l'OL cette saison ?

Dans une interview accordée à Foot Mercato, Martial Nardone, directeur merchandising et exploitation hors stade au sein d’Eagle Football Group, fait le bilan sur les ventes dans les boutiques de l'OL.

L'occasion d'apprendre que les maillots s'arrachent comme des petits pains cette saison. Depuis que le maillot domicile a été dévoilé et porté en fin de saison dernière, les ventes ont augmenté de +27% par rapport à l'année dernière.

Martial Nardone dévoile également le top 5 des joueurs qui vendent le plus de maillots à Lyon.

Sans surprise, le capitaine Alexandre Lacazette est largement premier, avec un tiers des maillots vendus avec son nom et son numéro 10 floqués dans le dos.

Mais un certain Georges Mikautadze le talonne, comme sur les terrains. Le Géorgien, de retour dans son club formateur avec le mythique numéro 69, représente environ 25% des ventes de maillots.

Enfin, sur la troisième marche du podium, c'est la révélation Malick Fofana qui tire son épingle du jeu, avec 15% des ventes de maillots floqués à son nom.

A eux trois, ils représentent 75% des maillots de l'OL vendus cette saison. Vous savez donc quoi faire pour vous démarquer au stade : acheter un maillot de Saël Kumbedi ou mieux, de Wilfried Zaha.

Quid de Rayan Cherki ? Tricard tout l'été et en début de saison, l'attaquant n'est performant et donc bankable que depuis quelques semaines. Il est toutefois 4e des joueurs qui font vendre le plus de maillot, avec 9%. Et si on prend juste le mois de décembre, il est logiquement 3e, derrière Lacazette et Fofana.

Enfin, Corentin Tolisso, également de retour à son meilleur niveau, ferme la marche dans ce top 5, avec 3% des ventes.

Quant à Lucas Perri, il peine à faire craquer des supporters pour sa tenue floquée. Là où Anthony Lopes, en bon enfant du club depuis 10 ans, avait ses fans réguliers chaque saison.