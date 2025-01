OL-Montpellier : gare au match piège !

Après une trêve hivernale qui a permis "de recharger les batteries" dixit Pierre Sage, l’OL reçoit Montpellier ce samedi à 21h pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.

Si l’entraineur de l’OL a senti ses joueurs mobilisés à leur retour à l’entrainement, Pierre Sage attend de ses hommes qu’ils soient "en forme ce samedi pour être à la hauteur de l’exigence du match".

Et le message a été clair cette semaine à l’entrainement : éviter le match piège, même si Montpellier est actuellement lanterne rouge du championnat. "Il faut se méfier de tout le monde en Ligue 1. C’est compliqué, il ne faut pas prendre ce match à la légère et prendre ces trois points", a confié Georges Mikautadze en conférence de presse d’avant-match.

"On a vu ce qui aurait pu se passer en coupe de France à la fin du match", se souvient Pierre Sage qui appelle ses hommes "à toujours respecter l’adversaire" : "Il faut faire en sorte que Montpellier ne rentre pas dans son match et concrétiser rapidement. On jouera tous nos matchs pour les gagner".

Pour préparer son groupe, le technicien a voulu présenter l’adversaire du soir, relégable, comme une bête blessée prête à réagir : "On les voit comme une équipe qui n’est pas en difficulté. On a vu tout ce qu’ils font de bien et les opportunités qu’ils se créent dans le jeu. On a vu leur manière de défendre. On veut pouvoir développer notre jeu à haute intensité pour rendre le match difficile à notre adversaire", a résumé Pierre Sage. Et de prévenir : "Ils vont repartir sur cette nouvelle année avec beaucoup d’intentions. On sait de quoi on parle, on l’a vécu l’an dernier".