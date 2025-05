Monaco-OL : cette fois, il n'y aura pas eu de miracle pour Lyon (2-0)

Sans Rayan Cherki, laissé sur le banc par Paulo Fonseca, Lyon se présentait à Louis-II avec un milieu de terrain renforcé et la nécessité de l'emporter.

L'OL avait une bonne séquence avec d'abord une contre-attaque éclair mal conclue par Tanner Tessmann à la 11e minute, puis une belle frappe d'Alexandre Lacazette une minute plus tard, sortie par Philipp Köhn.

Lyon perdait ensuite Clinton Mata sur blessure et laissait Monaco mettre le pied sur le ballon.

A l'occasion de Takumi Minamino à la 17e, bien bloqué par Lucas Perri, Malick Fofana répondait à la 32e par un tir enroulé que le portier monégasque parvenait à détourner.

En seconde période, les deux équipes baissaient en intensité. Et sur un ballon perdu par Jordan Veretout à la 62e minute, Monaco remontait le terrain et Takumi Minamino n'avait plus qu'à croiser sa frappe pour tromper Perri (1-0).

Lyon sombrait quelques minutes plus tard. A la 68e, Denis Zakaria reprenait victorieusement de la tête un coup-franc (2-0).

Monaco restait invaincu à domicile en 2025 et l'OL ne sortait plus la tête de l'eau. Tant sportivement qu'économiquement, les prochaines semaines s'annoncent terribles.

Et la réception d'Angers samedi prochain n'a finalement plus beaucoup d'importance...

AS Monaco-Olympique Lyonnais 2-0 (0-0)

Avertissements : Mata (9'), Almada (45'), Nicolas Tagliafico (90') et Moussa Niakhaté (90') pour Lyon

Buts : Minamino (62') et Zakaria (68') pour Monaco