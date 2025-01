Luiz Henrique (Botafogo) vendu en Russie, mais l'argent ira à l'OL

Selon l'Equipe, Botafogo va vendre Luiz Henrique en Russie. Annoncé un temps à l'OL, l'ailier brésilien doit s'engager avec le Zénith Saint-Pétersbourg, un accord a été trouvé ce dimanche.

Et le quotidien sportif annonce que la somme récoltée dans la transaction, à hauteur de 33 millions d'euros (+ 2 millions d'euros de bonus), ne va pas rester dans les caisses de Botafogo.

John Textor entend les réinjecter immédiatement dans celles de l'OL, afin de rassurer la DNCG. Le club rhodanien était propriétaire des droits sportifs de Luiz Henrique.

Grâce à cette vente importante d'un joueur d'une autre équipe (!), Lyon va pouvoir vivre une fin de mercato plus tranquille. L'Equipe conclut qu'avec ce deal passé en Russie, Ernest Nuamah n'est plus sur le marché des transferts et ne devrait pas être vendu en Angleterre.