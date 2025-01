Sportives connues des Français : Wendie Renard (OL Féminin) seulement 5e du classement

C’est le constat d’une étude réalisée par OpinionWay pour Sponsora, une association interprofessionnelle du sport) et publiée ce mardi.

Selon ce sondage, les sportives connues des Français restent d’anciennes championnes aujourd’hui retraitées. Le trio de tête est composé de Laure Manaudou (78% des Français disent connaitre au moins son nom), de Marie-José Pérec (72%) et d’Amélie Mauresmo (69%).

Les premières sportives encore en activité se classent 5e et 6e. Il s’agit de la joueuse de l’OL féminin, Wendie Renard, connue par 45% des Français interrogés, et de la judoka Clarisse Agbégnénou (43%). La capitaine de l’OL féminin et de l’équipe de France apparaît aussi comme la première sportive encore en activité considérée comme jouant "un rôle modèle" de championne, susceptible par exemple de faire naître des vocations.

Ce sont en tout 18 noms de sportives qui étaient proposés, certaines s’étant illustrées aux Jeux Olympiques de Paris. Pas suffisant en termes de notoriété. La vététiste Pauline Ferrand-Prévot a obtenu 25 % des voix, la triathlète Cassandre Beaugrand 14 % et l’escrimeuse Manon Apithy-Brunet 13 %.

Par ailleurs, 52 % des personnes interrogées ont répondu envisager de suivre un événement de sport féminin, en premier l’Euro féminin de foot (23 %), puis le Tour de France féminin (20 %) suivi des Mondiaux de handball (19 %).

A noter que cette étude a été réalisée sur 1 000 Français de 18 ans et plus, par questionnaire en ligne du 16 au 20 décembre 2024, selon la méthode des quotas.