Pelouse déplorable et supporters hostiles : l'OL féminin renonce à jouer à Grenoble

Le club a décidé d'informer le GF38 qu'après réflexion, il ne délocaliserait pas au Stade des Alpes sa rencontre face à Reims le samedi 15 mars.

Ce devait être l'une des trois délocalisations régionales de la saison pour l'OL, qui a déjà reçu Montpellier à Bourg-en-Bresse en octobre dernier et qui entend accueillir Le Havre à Bourgoin-Jallieu le 7 mai.

Et ce, dans un souci de toucher un public plus large, et de jouer dans des stades plus importants que celui du Groupama OL Training Center. En l’occurrence, le Stade des Alpes compte 20 000 places.

Mais selon le Progrès, Lyon se privera de l'écrin isérois pour trois raisons.

Tout d'abord, des supporters grenoblois ont annoncé leur hostilité face à ce projet. La Tribune Ouest Grenoble dénonçait en décembre dernier une "journée porte ouverte dans notre stade pour que nos voisins rhodaniens se sentent comme à la maison". "Non, Grenoble ne peut se résoudre à faire partie d'un plan de développement de l'OL vers des villes proches telles que Bourg-en-Bresse et Bourgoin", poursuivaient-ils.

L'OL féminin aurait également constaté que la pelouse du Stade des Alpes n'était pas au mieux de sa forme.

Enfin, la qualification en quarts de finale de Ligue des Champions fait que l'équipe de Joe Montemurro devra jouer trois ou quatre jours après le déplacement à Grenoble. D'où la décision de finalement rester à Décines.