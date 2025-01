John Textor (OL) : "On ne s’amuse pas ? Moi, je m’amuse"

"Il était l’homme parfait pour le poste. Et puis nous avons vu la magie opérer, n’est-ce pas ? Mais il a beau avoir été l’homme parfait pour ce chapitre de l’histoire du club, il est devenu entraîneur récemment et l’OL est un grand club européen… Cette année, nous avons relativement mal joué par rapport à notre potentiel", déclare le propriétaire du club dans une interview à l'AFP au sujet de celui qui est resté sur le banc à peine plus d'un an.

Et alors que la plupart des fans et des observateurs fustigent la culture de l'instant de l'homme d'affaires, John Textor reconnaît qu'il fait ce qu'il veut : "Il n’y a jamais de mauvais moment pour prendre la bonne décision. Le timing parfait ne se présente jamais, donc je ne me soucie pas de savoir si j’ai pris la décision au bon moment ou non".

John Textor compare même l'instabilité qu'il provoque avec ce qu'il s'est passé la saison dernière sous l'impulsion de Pierre Sage : "Nous sommes passés de la 18e à la 6e place, pour nous qualifier en Ligue Europa, et maintenant nous sommes en course pour la gagner. Alors, en quoi est-ce un manque de stabilité ? C’est une course folle, mais n’est-ce pas un divertissement sportif ? On ne s’amuse pas ? Moi, je m’amuse".

"Maintenant, il nous faut plus que de la magie. Nous avons besoin de préparation, de constance et de plus d’expérience", annonce John Textor, qui va confier les rênes de l'équipe à Paulo Fonseca.

"Il sera au moins dans le stade jeudi et il aura rencontré l‘équipe d’ici là. Nous espérons pouvoir l’annoncer comme notre nouvel entraîneur cette semaine", promet-il.