OL-Ludogorets : Lyon assure sa qualification (1-1)

Et c'est sous les yeux de Paulo Fonseca, en tribunes, que l'OL, dirigé par Jorge Maciel, a proposé une piètre performance en première période. Lucas Perri était vigilant dans ses cages prises d'assaut par les Bulgares, qui multipliaient les tentatives sans que Lyon n'arrive à réagir.

L'ouverture du score intervenait enfin à la 54e minute. Georges Mikautadze rodait dans la surface et subtilisait le ballon avant de le glisser à Corentin Tolisso qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vide (0-1).

Lucas Perri sauvait les siens d'une égalisation qui aurait malvenue deux minutes plus tard, le Brésilien gagnait son duel avec Marcus.

Mais il ne pouvait rien à la 77e minute, lorsque Dinis Almeida échappait à Moussa Niakhaté pour climatiser le Groupama Stadium (1-1).

Un dernier miracle de Lucas Perri dans le temps additionnel pour éviter l'humiliation et le nul était préservé.

Malgré ce résultat décevant, Lyon restait dans le top 8 et se qualifiait, avec sa 6e position, pour la suite de la compétition européenne.

Ce dimanche, l'OL se déplacera à Marseille pour la première de Paulo Fonseca sur le banc. Le Portugais sera présenté vendredi après-midi lors d'une conférence de presse avec John Textor. Il n'aura que quelques jours pour trouver la formule adéquate, sous peine de prendre le bouillon au Vélodrome.