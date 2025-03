Bucarest-OL : une victoire à l'arrachée et des larmes (1-3)

En Roumanie, Paulo Fonseca avait décidé de changer encore son équipe, alignant Georges Mikautadze en pointe, appuyé par Rayan Cherki et Ernest Nuamah, tandis qu'Ainsley Maitland-Niles retrouvait sa place de latéral droit titulaire, aux dépens de Saël Kumbedi.

Contre le cours du jeu face à des locaux motivés, l'OL ouvrait le score à la 30e minute. Georges Mikautadze s'infiltrait bien dans la surface roumaine et centrait à l'aveugle au second poteau. Nicolas Tagliafico arrivait lancé et piquait sa tête pour fusiller le gardien (0-1).

Après le but de l'Argentin, les Lyonnais allaient célébrer avec leur coach, un soutien important pour Fonseca, qui a été ému aux larmes.

En seconde période, Bucarest faisait trois changements au retour des vestiaires. Les deux formations ne proposaient vraiment pas du football de qualité. Geoges Mikautadze avait quelques rares occasions, mais il n'était pas franchement aidé par ses coéquipiers, notamment Ernest Nuamah.

Et à force de gâcher, l'OL se faisait rejoindre au score. A la 68e, Alexandru Baluta était seul à la réception d'un centre dans la surface après une contre-attaque roumaine, l'attaquant ne se privait pas pour tromper Lucas Perri (1-1).

C'est finalement Malick Fofana, dont les prestations étaient décevantes depuis le début de l'année 2025, qui libéraient les siens à la 86e minute (1-2). Le Belge donnait l'avantage aux siens, avant d'inscrire un doublé à la 89e, faisant un break bienvenu (1-3).