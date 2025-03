OL-FCSB : qualification assurée pour Lyon (4-0)

Georges Mikautadze dégainait le premier dans cette partie. A la 14e minute, l'attaquant géorgien était trouvé en profondeur par Rayan Cherki. Grâce à sa vitesse et sa technique, il déposait les défenseurs et trompait le gardien d'une frappe du gauche (1-0).

GEORGES MIKAUTADZE SE BALADE DANS LA SURFACE DE BUCAREST ET ÇA FAIT 1-0 POUR L'OL 🤩#OLFCSB | #UEL pic.twitter.com/UAWxLO6j11 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 13, 2025 Après avoir trouvé le poteau et loupé l'immanquable face au but vide à la 37e minute, Ernest Nuamah était servi dans de meilleures conditions quelques secondes plus tard pour enfin faire trembler les filets (2-0). Après avoir trouvé le poteau et loupé l'immanquable face au but vide à la 37e minute,était servi dans de meilleures conditions quelques secondes plus tard pour enfin faire trembler les filets (2-0).

Dès le retour des vestiaires, à la 47e minute, l'OL ne perdait pas de temps pour continuer à creuser l'écart. Georges Mikautadze, idéalement trouvé par Rayan Cherki dans la surface, enchaînait avec une frappe imparable (3-0).

Et à la 88e minute, Ernest Nuamah s'offrait aussi son doublé, sur un excellent centre de son compère géorgien (4-0).

Lyon aura eu un nombre incalculable de contre-attaques, de dernières passes manquées, d'occasions gâchées. Le score aurait pu être plus important, mais l'essentiel était de faire le travail, et même d'offrir du temps de jeu à des joueurs placardisés comme Duje Caleta-Car.

Maintenant que le devoir est accompli en Ligue Europa, Lyon devra avoir la même rigueur dimanche face au Havre, dernière rencontre de Ligue 1 avant la trêve internationale.

Olympique Lyonnais-FCSB 4-0 (2-0)

Avertissements :

Buts : Mikautadze (14' et 47') et Nuamah (37' et 88') pour Lyon