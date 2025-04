OL-LOSC : une remontée fulgurante au classement ! (2-1)

Pourtant, Lyon était assommé dès la 1ère minute de jeu. Il ne fallait que quelques dizaines de secondes à Lille pour obtenir un corner sur lequel Bafodé Diakité plaçait une tête victorieuse (0-1).

Le cauchemar se poursuivait avec la sortie sur blessure d'Ernest Nuamah à la 5e minute…

Malgré ses grandes difficultés à se montrer dangereux, l'OL obtenait un penalty à la 37e minute, après une tête d'Alexandre Lacazette contrée par le bras de Thomas Meunier. Le Général prenait ensuite Lucas Chevalier à contre-pied pour égaliser (1-1).

La seconde période était pauvre en occasions et en rythme. Et alors que sa rencontre était jusque là plutôt ratée, Rayan Cherki donnait l'avantage aux Lyonnais à la 70e. Une remise maligne de Corentin Tolisso dans la surface et le jeune prodige ne laissait aucune chance au portier lyonnais (2-1)

Avec cette victoire si importante, l'OL devient provisoirement 4e, à deux points du dauphin Monaco. Mais le championnat n'est déjà plus dans les têtes des Rhodaniens, qui disputeront leur quart de finale aller de Ligue Europa ce jeudi face à Manchester United.

Olympique Lyonnais-LOSC 2-1 (1-1)

Avertissements : Lacazette (22'), Tolisso (25') et Maitland-Niles (77') pour Lyon

Buts : Lacazette (38') et Cherki (70') pour Lyon. Diakité (1') pour Lille