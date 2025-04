OL féminin-Paris FC : Lyon est tombé sur un os (2-2)

L'ouverture du score était lyonnaise. A la 15e minute, Dzsenifer Marozsan tirait un corner que Damaris Egurrola reprenait victorieusement de la tête (1-0).

Malgré l'appui de leurs supporters, dont certains étaient venus avec leur chien, les joueuses de Joe Montemurro peinaient à se montrer dangereuses et à montrer du beau jeu.

Et il ne fallait que quelques secondes après le retour des vestiaires en seconde période pour permettre à Clara Matéo d'égaliser (1-1).

Amel Majri pensait avoir fait le plus dur à la 75e minute en marquant sur coup-franc (2-1).

AMEL MAJRI C'EST MAGNIFIQUE 🤩



Le coup-franc direct pleine lucarne de la Lyonnaise pour reprendre l'avantage sur le PFC ! 💫@OLfeminin#OLPFC | #ArkemaPL pic.twitter.com/BXz68P2VTT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 12, 2025 Mais le Paris FC avait de la ressource et arrachait le point du match nul dans le temps additionnel grâce à Mathilde Bourdieu (2-2). Mais le Paris FC avait de la ressource et arrachait le point du match nul dans le temps additionnel grâce à(2-2).

A noter la sortie sur blessure de Damaris Egurrola.

"Il y a de la frustration, on voulait faire mieux devant nos supporters. Il faut qu'on soit beaucoup plus exigeantes envers nous-mêmes. Il faut qu'on relève le niveau, on a encore du travail pour préparer au mieux la Ligue des Champions", a réagi Amel Majri au coup de sifflet final.

Car l'OL féminin va désormais devoir affronter Arsenal à Londres dans le cadre de la demi-finale de Ligue des Champions. Ce sera samedi prochain (coup d'envoi 13h30).