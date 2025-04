OL : les Bad Gones mettent la pression sur John Textor et les joueurs

A quatre matchs de la fin de la saison, les Lyonnais sont dos au mur. Ils doivent décrocher une qualification européenne alors que les finances du club sont dans le rouge. Alors les Bad Gones ont décidé de mettre la pression sur les joueurs mais aussi sur John Textor. Le groupe de supporters a accroché une banderole devant le Groupama OL Training Center ce mercredi : "De la fierté à la honte, quatre matchs pour le podium", peut-on lire.

Une deuxième banderole, installée du côté du Groupama Stadium, vise plus particulièrement l’homme d’affaire américain : "Sans pognon à la fin de saison, Molenbeek ? Botafogo ? Lyon ? Qui sera le pigeon ?" Si la menace de relégation de la DNCG se précise, les supporters lyonnais ont d’ores et déjà dans le viseur le responsable de la catastrophe industrielle.

"On a réussi à les rendre fiers pendant la saison, car on avait très mal commencé. Cette saison, on a vécu quatre vies. En début d’année, personne ne nous voyait jouer les places européennes. Il faut garder le positif. Mais le mot "honte" est justifié, car les deux derniers scénarios sont inacceptables à l’OL. Si on gagne les quatre derniers matchs, on devrait être en Ligue des Champions. Donc l’objectif est encore atteignable", a ajouté Moussa Niakhaté en conférence d'avant-match.