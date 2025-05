OL féminin : Joe Montemurro quitte le club

Dans une saison sans défaite en championnat pour l’OL féminin, l’élimination en 16e de finale de Coupe de France et en demi-finale de Ligue des champions aura laissé un goût amer chez les supporters et les dirigeants. Tellement amer que Joe Montemurro ne sera plus l’entraîneur la saison prochaine selon L’Équipe. Arrivé l’été dernier pour remplacer Sonia Bompastor, l’Australien était en contrat jusqu’en 2026, mais ce dernier retourne sur ses terres natales et deviendra le coach de l’équipe d’Australie, un peu moins d’un an avant la Coupe d’Asie des nations.

Après la défaite face à Arsenal, Vincent Ponsot avait nié le licenciement et/ou départ de Joe Montemurro : "Non on ne parle pas de ça. Comme je disais, on a une saison à finir et un titre à aller chercher", mais le directeur général de l’OL féminin avait également précisé : "À la fin de la saison on tirera un bilan, que ce soit l’effectif, le staff et tout le monde et nous-mêmes".

L’OL féminin devra donc trouver un autre entraîneur pour la saison prochaine. En tout cas, pour l’instant, l’homme de 55 ans sera bien sur le banc ce samedi pour l’avant-dernière journée de Premier League face à Dijon.