Sanctions UEFA pour l’OL ? John Textor contre-attaque

La crise continue et semble s’aggraver continuellement à l’OL depuis l’arrivée de John Textor. Sans surprise, les médias couvrent largement la situation dramatique du club, une chose à laquelle le président a répondu ce jeudi.

"Je comprends que l'Olympique Lyonnais doit faire face à de nombreux défis dans le contexte économique actuel du football français, et désormais européen", a indiqué le communiqué du club, suite à une annonce d’une possible exclusion européenne si certaines normes financières ne sont pas respectées. L'Américain dénonce des scénarios exagérés et alarmistes, basés sur des fuites incomplètes ou erronées.

"Le journaliste, issu d'un grand média, écrit au moins trois articles (DNCG, sanctions de Paulo Fonseca et UEFA) qui révèlent des sources directes, prédisant des scénarios alarmants de sanctions et d'échec", a dénoncé John Textor avant d’ajouter : "les articles sont basés sur des demi-vérités qui ne sont pas encore avérées et qui pourraient ne jamais se produire, nous devons réagir afin d'éviter toute désinformation qui semble (non pas de la part du journaliste, mais de la source anonyme) avoir un objectif malveillant".

"Un autre journaliste a décidé d'écrire un article hypothétique qui prévoit des circonstances désastreuses si certaines attentes des instances dirigeantes en matière de viabilité financière ne sont pas satisfaites […] Il s'agit là encore d'un article rédigé avant même que le club ait défendu ses arguments", a continué le propriétaire de l’OL.

Il a ensuite rappelé que l’OL travaille de manière constructive avec l’UEFA, dans le cadre d’un redressement pour revenir à une situation financière viable. Selon John Textor, cet accord à l’amiable est en cours d’élaboration afin "de redonner à ce club son statut légitime de concurrent européen de premier plan, tout en améliorant son efficacité financière".

Une stratégie à long terme est également visée avec une rentabilité d’ici 2025, explique le communiqué.

Faut-il faire confiance au projet en cours ? C’est certainement ce que semble faire John Textor, malgré une situation de plus en plus critique à l’Olympique Lyonnais.