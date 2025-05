Cristiano Ronaldo, futur actionnaire de l’OL ?

Chaque jour, un nouvel épisode, et chaque épisode est un petit plus inattendu par rapport au précédent avec John Textor. Cette fois-ci, un nouveau personnage s’ajouterait potentiellement à cette série de solutions recherchées pour combler la crise financière de l’OL. Un certain CR7 pourrait devenir actionnaire d’Eagle Football, s’il rejoint Botafogo.

Selon Jorge Nicola, journaliste brésilien, Cristiano Ronaldo aurait reçu « une offre importante » de Botafogo pour disputer la Coupe du monde des clubs. Le président américain a été mis au courant des souhaits du joueur saoudien et tentera sa chance de recruter une des plus grandes légendes du football pour jouer ce nouveau tournoi du 15 juin au 13 juillet.

Pour tenter de convaincre le Portugais, John Textor a indiqué vouloir le rajouter à la Galaxie Eagle en faisant de Cristiano un actionnaire de l’entreprise. Une nouvelle qui ravirait chaque club du groupe, tous dans une situation financière compliquée. Aucune réponse n’a encore été donnée par l’attaquant, mais une chose est sûre, Cristiano Ronaldo actionnaire de l’OL est une idée inattendue… mais avec John Textor, plus rien ne surprend.