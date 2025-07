En plein doute, les joueurs de l’OL reprennent le chemin de l’entrainement ce lundi

C’est ce lundi que sonne l’heure de la reprise pour Paulo Fonseca et ses joueurs. Après un peu plus d’un mois de vacances, le groupe lyonnais, amputé officiellement d’Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, reprend le chemin du Groupama OL Training Center.

Et c’est dans une ambiance particulière que va se dérouler cette première journée, consacrée habituellement aux traditionnels examens médicaux. Il faut dire que le club attend de connaitre son futur. Relégué en Ligue 2 par la DNCG, l’OL doit se présenter devant la commission d’appel ce jeudi en espérant un retournement de situation.

D’ici là, Corentin Tolisso, Malick Fofana ou encore Lucas Perri vont ronger leur frein. Une grande partie des joueurs devraient entamer la préparation estivale, cruciale pour tenir le rythme de la saison, sans savoir s’ils feront encore partie de l’effectif à la fin de l’été.

C'est en tout cas un groupe de 29 joueurs qui a été convoqué. Plusieurs cadres seront présents, comme Lucas Perri et Corentin Tolisso. On retrouvera aussi les blessés, Orel Mangala en phase de réathlétisation et Ernest Nuamah qui se remet d’une rupture des ligaments croisés et de nombreux jeunes.

Un premier entrainement est programmé ce lundi à 17h.