Premier entrainement de pré-saison pour les joueurs de l’OL

Les joueurs de l’OL ont effectué ce jeudi leur première séance d’entrainement de la pré-saison ce lundi en fin d’après-midi.

Un groupe de 29 joueurs était convoqué, mais Jordan Veretout n’a pas été aperçu lors de cette séance, dont le début était ouvert aux journalistes. L'ancien Marseillais est dispensé pour "raisons personnelles".

En reprise, Orel Mangala n’a pas pris part à la séance collective et s’est entrainé à part, enchainant les tours du centre d'entrainement en courant. Toujours blessé, Ernest Nuamah n’était pas présent non plus sur la pelouse du GOLTC.

En coulisse, cette reprise sportive semble relever de l’anecdote. C’est plutôt le sort de l’OL qui était sur toutes les lèvres ce lundi, avec une date en tête, celle du 10 juillet, jour évoqué de l’audition du club devant la DNCG fédérale. On saura alors si le club est officiellement relégué en Ligue 2 ou maintenu en Ligue 1.

Les Lyonnais qui restent soutenus. Quelques supporters étaient présents devant l'entrée du centre d'entrainement.