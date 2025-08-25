Olympico : l’OL ouvre son entrainement au public ce mardi

A cinq jours de recevoir l’Olympique de Marseille, dimanche au Groupama Stadium, Paulo Fonseca a décidé d’ouvrir le prochain entrainement au public.

La séance, programmée ce mardi à 10h, sera entièrement ouverte aux supporters, nous indique le club ce lundi. Cet entrainement se déroulera au Groupama OL Training Center, sur le terrain d’honneur Gérard Houiller.

Cette ouverture au public est une première depuis la reprise. L’occasion pour les fans d’apercevoir de plus près les nouvelles recrues estivales.