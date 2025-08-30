OL Lyonnes

Face à Francfort, OL Lyonnes peut boucler son stage de préparation sur une bonne note

Dernier match amical pour les joueuses d’OL Lyonnes.

Les Fenottes affrontent l’Eintracht Francfort ce samedi à 13h. Une rencontre amicale qui vient clôturer le stage effectué au Campus Adidas tout au long de la semaine.

Quatre jours après avoir largement battu les filles du Bayern Munich, les joueuses de Jonatan Giraldez vont tenter de rendre une dernière belle copie avant leur retour à Lyon.

Le groupe reprendra l’avion à l’issue du match. Débuteront alors les derniers préparatifs avant l’Olympico, programmé le dimanche 7 septembre à 17h30 au Groupama Stadium, dans le cadre de la première journée de championnat. 

