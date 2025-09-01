L’attaquant uruguayen Martín Satriano prêté à l’OL avec option d’achat (officiel)

L’attaquant international uruguayen est prêté par le RC Lens jusqu’au 30 juin 2026 pour un montant d’un million d’euros. Ce prêt inclut une option d’achat de 5 millions d’euros, à laquelle pourront s’ajouter un million d’euros de bonus ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

A 24 ans, Martín Satriano, qui a été formé au Nacional de Montevideo, a déjà évolué en Serie A, avec l’Inter Milan et Empoli. L’attaquant a également évolué en prêt à Brest avant de rejoindre le Racing Club de Lens l’été dernier.

"Avec près de 100 matchs professionnels disputés à ce jour, il possède déjà une solide expérience au plus haut niveau européen", assure l’OL.