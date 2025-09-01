Mercato

L’attaquant uruguayen Martín Satriano prêté à l’OL avec option d’achat (officiel)

L’attaquant uruguayen Martín Satriano prêté à l’OL avec option d’achat (officiel)
L’attaquant uruguayen Martín Satriano prêté à l’OL avec option d’achat (officiel) - DR

A quelques heures de la fin du mercato, l’OL a annoncé l’arrivée de Martin Satriano.

L’attaquant international uruguayen est prêté par le RC Lens jusqu’au 30 juin 2026 pour un montant d’un million d’euros. Ce prêt inclut une option d’achat de 5 millions d’euros, à laquelle pourront s’ajouter un million d’euros de bonus ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

A 24 ans, Martín Satriano, qui a été formé au Nacional de Montevideo, a déjà évolué en Serie A, avec l’Inter Milan et Empoli. L’attaquant a également évolué en prêt à Brest avant de rejoindre le Racing Club de Lens l’été dernier. 

"Avec près de 100 matchs professionnels disputés à ce jour, il possède déjà une solide expérience au plus haut niveau européen", assure l’OL.

Tags :

Martin Satriano

mercato

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.