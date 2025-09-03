"On peut encore réagir" : l’OL n'a pas terminé son mercato

Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean ont tenu une conférence de presse ce mercredi après-midi pour dresser le bilan du marché des transferts qui s’est clôturé lundi soir avec la vente de Georges Mikautadze et l’arrivée de Martin Satriano.

"On aurait pu signer un attaquant sur les dernières heures du mercato mais on n’a pas voulu répéter les erreurs du passé", a assuré Matthieu Louis-Jean.

Car l’OL devait respecter un plan, comme l’a expliqué Michael Gerlinger : "Un plan en trois phases : sortie de joueurs, baisse de masse salariale et ensuite recrutement. Ce timing était crucial".

Et le directeur général lyonnais d’insister : "On ne va pas prendre les mêmes risques que l’année dernière, plus jamais". Avant d’ajouter : "On s’est laissé une marge de manœuvre pour réagir en janvier".

"On va se donner un temps de réflexion pour savoir si on peut trouver la bonne personne. On peut encore trouver des joueurs libres sur le marché. Il faut que le joueur apporte une plus-value à l’effectif", a poursuivi le directeur sportif. "Dans la construction de l’effectif, on voulait des joueurs hybrides", a rappelé MLJ avant de citer Pavel Sulc et Adam Karabec ou encore Afonso Moreira "capables de jouer plusieurs positions".

Et Matthieu Louis-Jean de conclure : "Le coach a montré qu’il peut jouer dans n°9, il l’a prouvé contre Marseille. On va faire avec ce qu’on a pour le moment".