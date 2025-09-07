OL Lyonnes remporte à son tour l'Olympico : saison parfaitement lancée !

Pour le coup d'envoi de la saison, les Fenottes recevaient ce dimanche soir l'OM au Groupama Stadium. Devant un peu plus de 5000 spectateurs, Jonatan Giraldez alignait une équipe composée de cadres, de recrues et de jeunes comme Liana Joseph.

Largement dominateur, Lyon ouvrait le score à la 32e minute par Ada Hegerberg. L'attaquante norvégienne était trouvée par Selma Bacha et reprenait victorieusement de la tête le centre de la latérale (1-0).

Malgré la possession, les occasions n'étaient pas très nombreuses.

Le break était finalement fait par Liana Joseph à la 58e, à la conclusion d'un joli mouvement (2-0).

Puis Lily Yohannes marquait un superbe but à la 63e pour mettre OL Lyonnes à l'abri : une lourde frappe sous la barre depuis le point de penalty (3-0).

OH LE BUT DE LILY JOHANNES 🤩



Après une tête de Wendie Renard, la jeune américaine trouve un trou de souris pour envoyer une superbe frappe sous la barre 🚀



Après une tête de Wendie Renard, la jeune américaine trouve un trou de souris pour envoyer une superbe frappe sous la barre 🚀

L'OL mène 3-0

La réduction de l'écart marseillaise par Mathilde Bourdieu dans le temps additionnel ne changeait rien (3-1).

Avec cette victoire, l'équipe de Jonatan Giraldez a montré qu'elle pouvait encore monter en puissance. Les recrues comme Marie-Antoinette Katoto, titulaire mais restée muette, ou Jule Brand, entrée à l'heure de jeu, ont besoin de temps.

Place désormais à la préparation du derby le 20 septembre à Saint-Etienne.