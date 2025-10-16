OL Lyonnes-St. Pölten : même avec l'équipe B, Lyon déroule (3-0)

Pourtant, au coup d'envoi, Jonatan Giraldez avait choisi de faire largement tourner son effectif, de la gardienne aux attaquantes. Une revue qui a permis à certaines joueuses de se distinguer, à d'autres de gratter un temps de jeu trop famélique.

Malgré tout, Lyon restait l'équipe la plus dangereuse. Et après quelques occasions, Jule Brand ouvrait le score à la 28e minute. L'Allemande était à la conclusion d'une belle action collective (1-0).

Juste avant la mi-temps, Ada Hegerberg creusait l'écart, en ajustant la gardienne adverse de la tête (2-0).

OL Lyonnes tuait tout suspense dès la reprise de la seconde période. A la 51e, la prodige Lily Yohannes profitait d'un mauvais placement de Carina Schlüter pour marquer un joli 3e but de très loin (3-0).

Avec cette victoire facile, le 2e succès en autant de rencontres européennes, Lyon est leader provisoire de la C1.

Place ce samedi soir à la réception de Nantes en Première Ligue.