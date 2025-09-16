OL : titulaire depuis le début de la saison, Rémy Descamps éloigné des terrains pendant un mois

Après un arbitrage plus que litigieux, l’OL va pouvoir ressasser, puisque son gardien, Rémy Descamps, est rentré de Bretagne blessé.

Victime d’un coup de pied de Jérémie Jacquet juste avant le premier but rennais, Rémy Descamps souffre d’une blessure au poignet. Les examens ont montré que le gardien, titulaire depuis le début de la saison avec Lyon, souffre d’une lésion ligamentaire, indique L'Equipe.

Il devrait rester éloigner des terrains pendant un mois et ne reviendra pas avant la trêve internationale.

Cette blessure va propulser Dominik Greif comme gardien n°1 quelques semaines seulement après son arrivée à l’OL lors du mercato estival.