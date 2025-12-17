Dernière ligne droite pour les Lyonnaises avant la trêve hivernale, et ce mercredi, les joueuses de Jonatan Giraldez affronteront l’Atletico de Madrid au Groupama Stadium pour la dernière journée de phase de poule de Ligue des champions.

“Le nouveau format de la Ligue des Champions est très intéressant. Tu peux jouer contre des équipes de grande qualité. Il y a de la concurrence et c’est important”, a d’abord déclaré Jonatan Giraldez. “Je connais l'Atlético, j’ai joué contre elles beaucoup de fois. Elles ont besoin de gagner pour avoir plus de chances de se qualifier. C’est une bonne opportunité de jouer à la maison contre une bonne équipe avec l’intention de l'emporter. L’équipe est prête pour jouer contre différents systèmes”, a continué l'entraîneur.

“Il y a beaucoup de matchs mais il y a de la rotation et c’est très positif. Toutes les joueuses sont disponibles. Le discours est le même qu'à tous les matchs. Il faut gérer la rencontre avec l’intention de gagner”, a conclu le coach.

"Le coach nous a donné un nouveau système de jeu avec une certaine rotation. Ça permet de garder chaque joueuse concernée et ça apporte une bonne dynamique dans le groupe. On sait qu’on a toute notre chance de jouer. Le groupe vit bien, on s’entend toutes bien. On passe des bons moments aux entraînements et en matchs", a déclaré Kadidiatou Diani.

Actuellement deuxième derrière Barcelone, l’OL Lyonnes peut valider sa qualification directe pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, avant d'enchaîner avec la réception de Fleury ce samedi au Groupama Stadium.