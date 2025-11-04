Fautes, simulations, nervosité : Corentin Tolisso est-il vraiment devenu le grognard de l'OL ?

Le milieu de terrain lyonnais mérite-t-il les critiques qui s'abattent sur lui ? Est-il vraiment devenu méchant et peu fair-play ?

Depuis cet été, Corentin Tolisso a étrenné un nouveau rôle, celui de capitaine incontesté de l'OL. Après le départ d'Alexandre Lacazette, il revient à l'ancien munichois de guider ses partenaires, même si Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico ont également un poids dans le vestiaire et sur le terrain.

On se souvient que par le passé, Anthony Lopes avait demandé à ce qu'on lui retire le brassard, le gardien formé à l'OL trouvant que son poids était trop lourd à porter et le déconcentrait dans ses missions principales, à savoir arrêter des tirs et dégommer des attaquants dans des sorties kamikazes.

Alors Corentin Tolisso est-il atteint du même mal ? Sa prestation à Brest, où il a subi de nombreuses fautes et est resté systématiquement au sol en se tordant de doules, a profondément agacé le coach Eric Roy, les joueurs bretons et leurs supporters.

Une semaine avant lors de la réception de Strasbourg, il était proche d'en découdre avec son ancien coéquipier Diego Moreira. Et il avait aussi réservé à Valentin Barco un traitement assez sournois.

Dans les faits, Corentin Tolisso est véritablement le joueur de l'OL avec le plus de fautes commises : 19 depuis le début de la saison ! Alors qu'il n'est que le 3e tacleur de l'équipe, avec 17 tacles, sans oublier ses 57 ballons récupérés (meilleur taux lyonnais ndlr).

Mais pour bien comprendre la nervosité du natif de Tarare, il faut regarder du côté des fautes obtenues : 32, soit le plus haut taux de l'OL. Cela montre bien que Corentin Tolisso est à la fois pris pour cible, mais aussi qu'il sait ruser pour pousser les arbitres à lui accorder des coups-francs.

Lyon avait déjà Nicolas Tagliafico, passé maître dans l'art de rentrer dans la tête de ses adversaires. Un nouveau grognard semble avoir intégré les rangs de l'empereur Paulo Fonseca.