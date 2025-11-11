Ligue des Champions : OL Lyonnes doit assurer à domicile face à Wolfsburg

Les Lyonnaises reçoivent Wolfsburg ce mardi à 21h dans le cadre de la 3e journée de phase de ligue. Après deux victoires consécutives sur la scène européenne, les joueuses de Jonatan Giraldez vont devoir assurer à domicile face à l’une des équipes les plus redoutables de leur poule. "Wolfsburg est une équipe de grande qualité avec une riche histoire en Ligue des Champions. Elles ont remporté les deux premiers matchs qui sont très importants pour la suite de la compétition, surtout avec ce nouveau format. C’est un match qui s’annonce très ouvert, mais pour nous, il sera essentiel de prendre le contrôle rapidement, car elles ont l’habitude de ce type de rencontre", a observé l’entraineur lyonnais, conscient que seules les quatre premières équipes se qualifieront directement pour les quarts de finale.

Face à des Allemandes invaincues, concurrentes directes dans la course à la qualification, les coéquipières de Jule Brand devront rester solides, alors que des déplacements délicats s’annoncent dans les prochaines semaines, notamment sur la pelouse de la Juventus de Turin et de Manchester United : "Ce sont toujours des confrontations intenses, entre deux formations souvent au même niveau, on verra bien comment cela se passera", a confirmé l’internationale allemande, qui a évolué trois saisons à Wolfsburg.

"Nous abordons cette rencontre avec l’intention de gagner, et je sens que la mentalité de toute l’équipe est pleinement tournée vers cet objectif", a abondé Jonatan Giraldez.

Après une belle victoire à Montpellier vendredi, les Lyonnaises se sont pleinement focalisées sur ce choc européen : "Nous avons beaucoup travaillé sur les coups de pied arrêtés, car nous savons que c’est l’une de leurs principales forces. En parallèle, j’attends de mes joueuses qu’elles restent concentrées tout au long du match et solide défensivement pour éviter les situations dangereuses. L’objectif sera d’empêcher leurs joueuses d’imposer leur rythme et de maintenir le contrôle du jeu", a analysé le coach, qui pourra compter sur le retour de Marie-Antoinette Katoto en attaque.

"Nous devrons également bien gérer nos phases offensives pour conserver la maîtrise du ballon et limiter leurs transitions rapides. Je pense que si nous parvenons à faire cela, nous aurons davantage d’opportunités pour aller chercher la victoire", a poursuivi l’Espagnol, assurant que "le match sera très intéressant à suivre pour les spectateurs, avec beaucoup d’occasions et d’intensité".

Un peu plus de 3500 personnes sont attendues au Groupama Stadium en ce jour férié tandis que la rencontre sera diffusée sur Disney +.