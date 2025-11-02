OL Lyonnes-Paris FC : la victoire au bout du suspense (1-0)

Fidèle à son habitude, Jonatan Giraldez faisait tourner son effectif pour faire jouer un maximum de joueuses cette saison. Mais le Paris FC n'est pas n'importe quel adversaire, et sur le terrain Lyon avait du mal à développer son jeu et à se montrer dangereux.

La première grosse occasion des Fenottes intervenait à la 15e minute, mais Korbin Shrader voyait sa frappe être repoussée par la gardienne parisienne.

En seconde période, OL Lyonnes poussait davantage. Mais Mylène Chavas repoussait la tentative d'Ada Hegerberg à la 50e et une défenseuse faisait un sauvetage miraculeux dix minutes plus tard sur sa ligne alors que Kadidiatou Diani pensait marquer.

La délivrance intervenait finalement à la 75e minute. A force de pousser, le Paris FC craquait. Tabitha Chawinga était lancée en profondeur puis manquait son contrôle, ce qui mettait dans le vent deux Parisiennes, et gagnait son face-à-face avec la portière (1-0).

Tabitha Chawinga libère les Lyonnaises 🔥



OL Lyonnes peut enfin rugir après avoir patienté 75 minutes 🦁#ArkemaPL pic.twitter.com/U8pE3naCfR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 1, 2025

Une prestation insipide mais trois points importants pour verrouiller la tête du championnat.

OL Lyonnes se déplacera à Montpellier vendredi prochain.