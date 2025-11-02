OL Lyonnes

OL Lyonnes-Paris FC : la victoire au bout du suspense (1-0)

OL Lyonnes-Paris FC : la victoire au bout du suspense (1-0)
OL Lyonnes-Paris FC : la victoire au bout du suspense (1-0) - DR

Le choc de la Première Ligue a été âpre et pauvre en occasions ce samedi soir au Groupama Stadium. Au bout du suspense, OL Lyonnes a battu le Paris FC (1-0) et poursuit son parcours sans faute.

Fidèle à son habitude, Jonatan Giraldez faisait tourner son effectif pour faire jouer un maximum de joueuses cette saison. Mais le Paris FC n'est pas n'importe quel adversaire, et sur le terrain Lyon avait du mal à développer son jeu et à se montrer dangereux.

La première grosse occasion des Fenottes intervenait à la 15e minute, mais Korbin Shrader voyait sa frappe être repoussée par la gardienne parisienne.

En seconde période, OL Lyonnes poussait davantage. Mais Mylène Chavas repoussait la tentative d'Ada Hegerberg à la 50e et une défenseuse faisait un sauvetage miraculeux dix minutes plus tard sur sa ligne alors que Kadidiatou Diani pensait marquer.

La délivrance intervenait finalement à la 75e minute. A force de pousser, le Paris FC craquait. Tabitha Chawinga était lancée en profondeur puis manquait son contrôle, ce qui mettait dans le vent deux Parisiennes, et gagnait son face-à-face avec la portière (1-0).

Une prestation insipide mais trois points importants pour verrouiller la tête du championnat.

OL Lyonnes se déplacera à Montpellier vendredi prochain.

Tags :

OL Lyonnes

Première Ligue

OL LYonnes-Paris FC

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Ont fait semblant le 01/11/2025 à 21:42

Quand il y a des résultats de 12 32 ou 15 0 ont peu pas dire que c'est un résultat de football mais plutôt de rugby

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.