L'OL a annoncé ce jeudi la nomination de Christian Bassila à la tête de son centre de formation. Directeur de l'INF de Clairefontaine depuis 2019, l'ancien joueur professionnel revient dans un club qu'il connait bien.

Formé à Lyon, Christian Bassila avait débuté à l'OL en 1996 sous les ordres de Bernard Lacombe. Passé notamment par Guingamp et Strasbourg mais aussi en Angleterre, en Allemagne et en Grèce, le milieu de terrain avait retrouvé Lyon à la fin de sa carrière pour devenir directeur de la pré-formation à l'Academy de l'OL en 2015 avant de devenir entraineur de l'équipe réserve puis de rejoindre Clairefontaine.

"Revenir à l'OL, c'est revenir à mon histoire pour répondre à l'appel d'un club qui fait partie de moi, qui m'a construit en tant que joueur et en tant qu'homme. Aujourd'hui, je veux rendre à l'OL tout ce qu'il m'a donné, en contribuant à façonner les générations futures", a réagi Christian Bassila, qui succède à Johann Louvel.

De son côté, Matthieu-Louis Jean, le directeur technique, se réjouit de cette arrivée : "Christian incarne un certain ADN lyonnais inculqué par des éducateurs qui ont marqué notre club".

Ce dernier aura pour mission de redresser la barre d'un centre de formation en nette perte de vitesse ces dernières années.