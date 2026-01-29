Déjà qualifiés, les Lyonnais peuvent encore terminer à la première place du classement, un objectif toujours assumé. Pour cela, il faudra forcément l'emporter ce jeudi soir au Groupama Stadium.

Conscient de l’enjeu et de la qualité de l’adversaire, Paulo Fonseca s’est montré prudent en conférence de presse : "Le PAOK n’a pas encore joué son dernier match, mais nous savons que cette rencontre est très importante pour eux. C’est la deuxième meilleure attaque de la compétition et une équipe très équilibrée, avec des joueurs que je connais bien et qui sont très forts offensivement. Ils comptent notamment Taison, que j’ai déjà entraîné. À 38 ans, il reste rapide, dangereux et l’un des principaux atouts du PAOK. C’est l’une des meilleures équipes de cette compétition, capable de rester solide et équilibrée sur l’ensemble de ses matchs", a déclaré l’entraîneur lyonnais.

Le coach portugais a également évoqué les nombreuses absences au sein de son effectif, une donnée qui influencera la gestion de la rencontre : "Le match est relativement facile à gérer car nous n’avons pas beaucoup de joueurs. Il est important de comprendre que nous voulons gagner, mais l’essentiel reste d’être dans les huit premiers. C’était notre objectif en début de compétition et nous l’avons atteint. Nous avons la possibilité de finir premiers, et nous le voulons, mais ce n’est pas une obsession. Nous avons ensuite un match difficile contre Lille, donc il faut penser aux deux rencontres. Nous jouerons pour gagner, tout en gardant à l’esprit que l’objectif principal est déjà rempli".

En grande forme ces dernières semaines, Ainsley Maitland-Niles s’est également exprimé avant la réception du PAOK : "On considère que rien n’est fini. On prend ce match très au sérieux, même si nous sommes premiers. L’objectif reste de prendre les trois points et de finir en tête".

Actuellement 12e au classement, le PAOK conserve encore des enjeux de qualification, ce qui promet une rencontre très disputée au Groupama Stadium.