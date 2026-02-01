En pleine confiance, l’OL souhaite confirmer sa bonne dynamique ce dimanche à 15h face à Lille, au Groupama Stadium. Habitués à se croiser ces derniers mois, les joueurs de Paulo Fonseca retrouvent une nouvelle fois les Dogues dans une affiche relevée, quelques semaines après avoir battu les Nordistes en Coupe de France.

Présent en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur lyonnais s’est montré prudent face à un adversaire qu’il connaît bien : "Les matchs contre Lille sont toujours difficiles. Je connais bien cette équipe et les joueurs, ils ont beaucoup de caractère et de qualités. L’entraîneur aussi a beaucoup de qualités. Ce sont des matchs imprévisibles, très compliqués à disputer", a déclaré Paulo Fonseca.

Le technicien portugais a également évoqué la préparation tactique de la rencontre, reconnaissant s'être penché sur ce match juste après la victoire obtenue jeudi en Ligue Europa face au PAOK. Avec un objectif : "déterminer la meilleure stratégie". "Je vais analyser leur rencontre de jeudi, ils ont peut-être changé certaines choses. Je dois aussi étudier leur match face à Salzbourg, même si je ne pense pas qu’ils viendront ici avec trois défenseurs centraux".

Contraint de composer avec plusieurs absences, Paulo Fonseca devra une nouvelle fois s’appuyer sur sa jeunesse, qui s'est illustrée cette semaine sur la scène européenne.

De son côté, Lille arrive également avec peu de temps de récupération. Les joueurs de Bruno Genesio, vainqueurs et qualifiés pour le prochain tour de Ligue Europa, retrouveront l’Olympique Lyonnais après une semaine chargée, dans un duel qui promet d’être disputé et engagé. Car l'enjeu est grand. Une victoire permettrait aux Lyonnais de distancer les Lillois au classement général et de sécuriser leur 4e place. Tout en rêvant du podium.