PSG – OL Lyonnes : gare au réveil parisien

Pour cette 14e journée de Première Ligue, OL Lyonnes se déplace sur la pelouse du PSG ce dimanche à 15h, alors que l’OL reçoit Lille au même moment à Lyon.

Deux semaines après avoir concédé le match nul contre le Paris FC, les Lyonnaises enchainent avec un troisième déplacement consécutif.

C’est donc loin du Groupama Stadium que les joueuses de Jonatan Giraldez vont tenter de faire respecter la hiérarchie du football français. Si les Parisiennes sont en difficulté cette saison, pointant à la 4e place du classement général, il faudra se méfier d’un sursaut d’orgueil. D’autant que le match aller avait viré à l’humiliation. Lyon l’avait emporté 6 buts à 1 en septembre dernier.

Pour ce match, Jonatan Giraldez, qui a l’habitude de faire tourner son effectif, devrait sortir l’artillerie lourde, avant d’enchainer avec le quart de finale de la Coupe LFFP programmé ce mercredi à domicile face à l’OM.